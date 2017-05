Enkele uren na de finale van het Eurovisie Songfestival 2017 staat City Lights in niet minder dan 33 landen in de iTunes charts. In gans Europa en zelfs in Peru, Cambodja en AustraliŽ. In Zweden en Estland, waar Blanche gisteren ook de televoting won, staat City Lights op nummer 1. Blanche scoort de grootste hit na Amar Pelos Dois van winnaar Salvador Sobral.



Enkele uren na de finale van het Eurovisie Songfestival 2017 staat City Lights in niet minder dan 33 landen in de iTunes charts. In gans Europa en zelfs in Peru, Cambodja en AustraliŽ. In Zweden en Estland, waar Blanche gisteren ook de televoting won, staat City Lights op nummer 1. Blanche scoort de grootste hit na Amar Pelos Dois van winnaar Salvador Sobral.