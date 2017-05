14.05.17 . Blanche vierde in halve finale Eurovisie Songfestival

Blanche werd afgelopen dinsdag vierde in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival 2017 met 165 punten. Dat had ze vooral aan de derde plaats in de televoting te danken met 125 punten. De jury's rankten City Lights pas dertiende met 40 punten! Portugal won de eerste halve finale voor MoldaviŽ en Zweden.



Blanche werd afgelopen dinsdag vierde in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival 2017 met 165 punten. Dat had ze vooral aan de derde plaats in de televoting te danken met 125 punten, De jury's rankten City Lights pas dertiende met 40 punten! Portugal won de eerste halve finale voor MoldaviŽ en Zweden.



Blanche werd afgelopen dinsdag vierde in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival 2017 met 165 punten. Dat had ze vooral aan de derde plaats in de televoting te danken met 125 punten, De jury's rankten City Lights pas dertiende met 40 punten! Portugal won de eerste halve finale voor MoldaviŽ en Zweden.