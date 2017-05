Halve finale 1 - Belgische Televoting



12 punten: Portugal

10 punten: MoldaviŽ

8 punten: Polen

7 punten: ArmeniŽ

6 punten: Griekenland

5 punten: Zweden

4 punten: Cyprus

3 punten: Finland

2 punten: SloveniŽ

1 punt: AustraliŽ



Halve finale 1 - Belgische vakjury



12 punten: Zweden

10 punten: AustraliŽ

8 punten: Cyprus

7 punten: Portugal

6 punten: TsjechiŽ

5 punten: Azerbeidzjan

4 punten: Polen

3 punten: Georgia

2 punten: IJsland

1 punt: MoldaviŽ



Grote Finale - Belgische Televoting



12 punten: Portugal

10 punten: Nederland

8 punten: Bulgarije

7 punten: MoldaviŽ

6 punten: RoemeniŽ

5 punten: ItaliŽ

4 punten: Polen

3 punten: Frankrijk

2 punten: Zweden

1 punt: Hongarije



Grote Finale - Belgische Vakjury



12 punten: Zweden

10 punten: Bulgarije

8 punten: Portugal

7 punten: Noorwegen

6 punten: AustraliŽ

5 punten: Cyprus

4 punten: Azerbeidzjan

3 punten: Oostenrijk

2 punten: Verenigd Koninkrijk

1 punt: Frankrijk



De Belgische kijkers van het Eurovisie Songfestival stemden zowel in de halve finale als in de finale massaal op Portugal. Salvador Sobral kreeg 12 points voor zijn Amar Pelos Dois in de televoting. De Belgische vakjury had een zwak voor Zweden. De 12 van de jury gingen zowel dinsdag als zaterdag naar Robin Bengtsson met I Can't Go On.



