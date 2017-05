13.05.17 . VIDEO . BLANCHE - CITY LIGHTS (FINALE)

Blanche trad als 23ste aan in de finale van het Eurovisie Songfestival 2017 in Kiev. Blanche zong het door Pierre Dumoulin geschreven nummer City Lights in een zwarte jurk van Johanne Riss. Achter de schermen zorgden de Britse zangeressen Susanna Cork en Jess Peet voor de backing vocals. Bekijk hieronder het optreden van BelgiŽ in de finale.