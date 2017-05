13.05.17 . VIDEO . OG3NE - LIGHTS AND SHADOWS (FINALE)

Nederland trad net als in de halve finales als zesde aan in de finale van het Eurovisie Songfestival 2017 in Kiev met het nummer Lights and Shadows. De zieke moeder (kanker) van OG3NE - de zussen Lisa, Amy en Shelley Vol - was naar Kiev gevlogen om haar dochters te steunen. Herbekijk hieronder het optreden van Nederland.