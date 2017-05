09.05.17 . Video . Reactie Blanche: 'Het was verschrikkelijk'

Op de persconferentie na afloop van de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival 2017 in Kiev bekende Blanche dat ze het verschrikkelijk vond om tot het allerlaatste moment te moeten wachten om te horen of ze naar de finale mocht of niet. Per loting trok Blanche een positie in de tweede helft van de finale op zaterdag.



