Gaan door naar de finale van het Eurovisie Songfestival 2017: Moldavië: SunStroke Project – Hey Mamma; Azerbeidzjan: Diana Hacıyeva – Skeletons; Griekenland: Demy – This Is Love; Zweden: Robin Bengtsson – I Can't Go On; Portugal: Salvador – Amar Pelos Dois; Polen: Kasia Moś – Flashlight; Armenië: Artsvik – Fly With Me; Australië: Isaiah Firebrace – Don't Come Easy; Cyprus: Hovig – Gravity en België: Blanche – City Lights.



Werden uitgeschakeld in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival 2017: Albanië: Lindita Halimi – World; Finland: Norma John – Blackbird; Georgië: Tako Gachechiladze – Keep the Faith; IJsland: Svala Björgvinsdóttir – Paper; Letland: Triana Park – Line; Montenegro: Slavko Kalezić – Space; Slovenië: Omar Naber – On My Way en Tsjechië: Martina Bárta – My Turn.



Blanche trad als vijfde aan in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival 2017. Blanche zong het door Pierre Dumoulin geschreven nummer City Lights. Nadat de witte jurk met zilveren vlinders op veel kritiek werd onthaald, koos Blanche voor een andere zwarte jurk van Johanne Riss. Bekijk hieronder het optreden van de Belgische inzending.



Blanche trad als vijfde aan in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival 2017. Blanche zong het door Pierre Dumoulin geschreven nummer City Lights. Nadat de witte jurk met zilveren vlinders op veel kritiek werd onthaald, koos Blanche voor een andere zwarte jurk van Johanne Riss. Bekijk hieronder het optreden van de Belgische inzending.