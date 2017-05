07.05.17 . Video . Lucie Jones - Never Give Up On You (Repetitie Verenigd Koninkrijk)

Het Verenigd Koninkrijk wordt in de finale van het Eurovisie Songfestival 2017 vertegenwoordigd door Lucie Jones met het nummer Never Give Up On You. Lucie Jones raakte bekend via deelname aan The X Factor en won het ticket naar Kiev na het winnen van de Britse nationale finale. Bekijk hieronder de repetitie van Lucie Jones in Kiev.



