Francesco Gabbani is de grote favoriet om het Eurovisie Songfestival 2017 te winnen. Sinds hij het Festival di Sanremo 2017 won, staat hij op 1 genoteerd bij de bookmakers en de videoclip van Occidentali's Karma werd meer dan 100 miljoen keer bekeken op YouTube. Bekijk hieronder de beelden van de repetitie van ItaliŽ voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Kiev.