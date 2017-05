20.04.17 . Video . Blanche - City Lights (Akoestisch in Vlaanderen)

City Lights van Blanche is reeds een hit in de Ultratop in Vlaanderen en die hit kan alleen nog maar groter worden na een mega promotour langs de Vlaamse radio- en tv-zenders. Blanche zong een akoestische versie van City Lights bij Van Gils & Gasten op En, bij Radio 2, bij Maarten & Dorothee op Q Music, bij Raf & Rani op Joe en bij MNM.



















City Lights van Blanche is reeds een hit in de Ultratop in Vlaanderen en die hit kan alleen nog maar groter worden na een mega promotour langs de Vlaamse radio- en tv-zenders. Blanche zong een akoestische versie van City Lights bij Van Gils & Gasten op En, bij Radio 2, bij Maarten & Dorothee op Q Music, bij Raf & Rani op Joe en bij MNM.



City Lights van Blanche is reeds een hit in de Ultratop in Vlaanderen en die hit kan alleen nog maar groter worden na een mega promotour langs de Vlaamse radio- en tv-zenders. Blanche zong een akoestische versie van City Lights bij Van Gils & Gasten op En, bij Radio 2, bij Maarten & Dorothee op Q Music, bij Raf & Rani op Joe en bij MNM.