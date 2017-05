19.04.17 . Video . Blanche - City Lights (Live The Voice Belgique)

Op 18 april maakte Blanche haar opwachting in de halve finale van The Voice Belgique op RTBF. Blanche - toen nog gewoon Ellie Delvaux - nam zelf deel aan het vijfde seizoen van The Voice en bereikte toen de de halve finale. Bekijk hieronder het optreden van City Lights, waarbij Blanche wordt vergezeld door twee zangeressen/danseressen.