17.04.17 . Video . Blanche - City Lights (Live in Madrid)

Ook in de Spaanse hoofdstad Madrid werd er een Eurovision Pre-Party georganiseed. De Belgische kandidate voor Kiev, Blanche, was een van de tientallen artiesten die er op 15 april hun inzending voor het Eurovisie Songfestival 2017 kwamen voorstellen aan de fans. Hoe City Lights in Spanje werd onthaald, kan je hieronder bekijken.