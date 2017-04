17.04.17 . Video . Blanche - City Lights (Live in Tel Aviv)

Met City Lights vertegenwoordigdt Blanche (Ellie Delvaux) BelgiŽ op het Eurovisie Songfestival 2017. Ellie is madriha (leidster) bij Hashomer HatzaÔr, een Joodse jeugdbeweging in Brussel. Dat ze een aardig mondje Hebreeuws spreekt, bewees ze voor aanvang van haar optreden op Israel Calling, de pre-Eurovision Party in Tel Aviv, op 5 april jongstleden.



