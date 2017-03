Eurovisie Songfestival 2017 - Halve Finale 1



01. Zweden: Robin Bengtsson – I Can't Go On

02. Georgië: Tako Gachechiladze – Keep the Faith

03. Australië: Isaiah Firebrace – Don't Come Easy

04. Albanië: Lindita Halimi – World

05. België: Blanche – City Lights

06. Montenegro: Slavko Kalezić – Space

07. Finland: Norma John – Blackbird

08. Azerbeidzjan: Diana Hacıyeva – Skeletons

09. Portugal: Salvador – Amar Pelos Dois

10. Griekenland: Demy – This Is Love

11. Polen: Kasia Moś – Flashlight

12. Moldavië: SunStroke Project – Hey Mamma

13. IJsland: Svala Björgvinsdóttir – Paper

14. Tsjechië: Martina Bárta – My Turn

15. Cyprus: Hovig – Gravity

16. Armenië: Artsvik – Fly With Me

17. Slovenië: Omar Naber – On My Way

18. Letland: Triana Park – Line



Eurovisie Songfestival 2017 - Halve Finale 2



01. Servië: Tijana Bogićević – Into The Deep

02. Oostenrijk: Nathan Trent – Running On Air

03. Rusland: Yulia Samoylova – A Flame Is Burning

04. Macedonië: Jana Burčeska – Dance Alone

05. Malta: Claudia Faniello – Breathlessly

06. Roemenië: Ilinca feat. Alex Florea – Yodel It!

07. Nederland: OG3NE – Lights & Shadows

08. Hongarije: Joci Pápai – Origo

09. Denemarken: Anja Nissen – Where I Am

10. Ierland: Brendan Murray – Dying To Try

11. San Marino: Valentina Monetta & Jimmie Wilson – Spirit Of The Night

12. Kroatië: Jacques Houdek – My Friend

13. Noorwegen: Jowst feat. Aleksander Walmann – Grab The Moment

14. Zwitserland: Timebelle – Apollo

15. Wit-Rusland: NAVI band – Historyja Majho Žyccia

16. Bulgarije: Kristian Kostov – Beautiful Mess

17. Litouwen: Fusedmarc – Rain Of Revolution

18. Estland: Koit Toome & Laura – Verona

19. Israël: Imri Ziv – I Feel Alive



Eurovisie Songfestival 2017 - Rechtstreeks geplaatste finalisten



. Duitsland: Isabella Levina Lueen – Perfect Life

. Frankrijk: Alma – Requiem

. Italië: Francesco Gabbani – Occidentali's Karma

. Oekraïne: O. Torvald – Time

. Spanje: Manel Navarro – Do It For Your Lover

. Verenigd Koninkrijk: Lucie Jones – Never Give Up On You



Ondanks de crisissituatie tussen gastland Oekraïne en Rusland, heeft de European Broadcasting Union de startvolgorde van de halve finales van het Eurovisie Songfestival 2017 bekend gemaakt. Die vinden plaats op dinsdag 9 en donderdag 11 mei. Blanche zal namens België als vijfde aantreden in de eerste halve finale.



