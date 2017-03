07.03.17 . City Lights van Blanche is Belgisch lied Songfestival

City Lights is de titel van het lied waarmee Blanche in mei naar het Eurovisie Songfestival 2017 in Kiev trekt. De Belgische inzending werd intern geselecteerd door de RTBF. Ellie Delvaux, zoals Blanche in het echt door het leven gaat, schreef het nummer samem met Pierre Dumoulin. Beluister hieronder een teaser van City Lights.