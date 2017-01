22.11.16 . Blanche: RTBF viel hals over kop voor een van de songs

"RTBF viel hals over kop voor een van de songs," zegt Ellie Delvaux over de met Pierre Dumoulin geschreven demosongs die ze als Blanche voorstelde aan RTBF. Daarop selecteerde RTBF Blanche om de Belgische kleuren te vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival 2017 in Kiev. Blanche kondigde haar deelname aan in een Facebook video.