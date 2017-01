22.11.16 . Blanche (Ellie Delvaux) op Eurovisie Songfestival 2017

Na Roberto Bellarosa in 2013, Axel Hirsoux in 2014, LoÔc Nottet in 2015 en Laura Tesoro in 2016 stuurt BelgiŽ in 2017 opnieuw een kandidaat uit The Voice naar het Eurovisie Songfestival in Kiev. RTBF koos voor Blanche alias Ellie Delvaux uit de vijfde reeks van The Voice in WalloniŽ om BelgiŽ te vertegenwoordigen.