De zeventien deelnemende landen zijn AlbaniŽ met Klesta Qehaja - Besoj, ArmeniŽ met Anahit Adamian & Mary Vardanian - Tarber, AustraliŽ met Alexa Curtis - We are, Bulgarije met Lidia Ganeva - Valsjeben den, Cyprus met Giorgos Michailidis - Dance floor, GeorgiŽ met Mariam Mamadasjvili - Mzeo, Ierland met Zena Donnelly - BrŪce ar bhrŪce, ItaliŽ met Fiamma Boccia - Cara mamma (dear mom), IsraŽl met Shir & Tim - Follow my heart, MacedoniŽ met Martija Stanojković - Love will lead our way, Malta met Christina Magrin - Parachute, Nederland met Kisses (Stefania Liberakis, Sterre Koning & Kymora Henar) - Kisses and dancin', Polen met Olivia Wieczorek - Nie zapomnij, OekraÔne met Sofiia Rol - Planet craves for lovem Rusland met Water of Life Project - Water of life, ServiŽ met Dunja Jeličić - U la la la en Wit-Rusland met Aleksander Minjonok - Moezika moich pobed.