12.11.16 . Video . Loïc Nottet scoort YouTube hit met Million Eyes

De nieuwste videoclip van Loïc Nottet werd op twee weken tijd reeds anderhalf miljoen keer bekeken op YouTube. Million Eyes is de eerste nieuwe single van Loïc Nottet sinds hij België vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival in 2015 met The Rhythm Inside. In de finale in Wenen eindigde Loïc Nottet op de vierde plaats.