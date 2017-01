De RTBF heeft in 2013 en 2015 een goede beurt gemaakt op het Eurovisie Songfestival. Het afvaardigen van een kandidaat uit The Voice Belgique bleek een succesformule voor Leslie Cable, delegatieleidster namens de RTBF op het Eurovisie Songfestival. De formule zal dus ook gebruikt worden voor het Eurovisie Songfestival 2017, dat in mei volgend jaar plaats vindt in Oekraïne.



Twee artiesten komen nog in aanmerking om België te vertegenwoordigen: Pierre Lizée is 20 jaar en komt uit Modave, bij Hoei. In The Voice Belgique 5 werd hij eerder dit jaar uitgeschakeld in de halve finales. Lizée bracht ondertussen zijn eerste zelfgeschreven single I'm Just a Ghost uit. Ook zijn concurrent Olivier Kaye nam in 2016 deel aan The Voice Belgique. De Luikenaar bereikte de finale, waarin hij derde eindigde.