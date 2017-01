15.05.16 . Twee maal 12 Points uit AustraliŽ voor Laura Tesoro

AustraliŽ is superfan van What's The Pressure van Laura Tesoro. Zowel de jury als de televoting in AustraliŽ leverde BelgiŽ 12 punten op! Bij de vakjury's gaf ook Ierland 12 points aan BelgiŽ. In de televoting was er ook een maximumscore uit Nederland. Van wie kreeg BelgiŽ punten op het Eurovisie Songfestival 2016? Ontdek hieronder het overzicht.