15.05.16 . Eurovisie Songfestival 2017: 16, 18, 20 mei in Oekraïne

Het Eurovisie Songfestival 2017 trekt naar Oekraïne. Oekraïne mag het festival voor de tweede keer organiseren nadat het in 2005 dankzij Ruslana in Kiev plaatsvond. Of Kiev weer de gaststad wordt is nog niet bekend. Bekijk hieronder de eerste reactie van Jamala na haar winst op het Eurovisie Songfestival 2016 in de Globen Arena in Stockholm.