15.05.16 . BelgiŽ derde in halve finale na Dami Im en Jamala

Tweede Halve Finale - Finale Laura Tesoro werd derde in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival 2016 in Stockholm, na Dami Im en Jamala. In de eerste halve finale eindigde Sergey Lazarev eerste, voor Iveta Mukuchyan en Ira Losco. Bekijk de volledige resultaten van de drie shows in Stockholm via deze links: Eerste Halve Finale