01. Oekraïne: Jamala – 1944 - 534

02. Australië: Dami Im – Sound Of Silence - 511

03. Rusland: Sergey Lazarev – You Are The Only One - 491

04. Bulgarije: Poli Genova – If Love Was a Crime - 307

05. Zweden: Frans – If I Were Sorry - 261

06. Frankrijk: Amir – J’ai Cherché - 257

07. Armenië: Iveta Mukuchyan – LoveWave - 249

08. Polen: Michal Szpak – Color of Your Life - 229

09. Litouwen: Donny Montell – I’ve Been Waiting For This Night - 200

10. België: Laura Tesoro – What’s The Pressure - 181

11. Nederland: Douwe Bob – Slow Down - 153

12. Malta: Ira Losco – Walk on Water - 153

13. Oostenrijk: Zoë – L’oin d’ici - 151

14. Israël: Hovi Star – Made of Stars - 135

15. Letland: Justs – Heartbeat - 132

16. Italië: Francesca Michielin – No Degree Of Separation - 124

17. Azerbeidzjan: Samra Rahimli – Miracle - 117

18. Servië: ZAA – Goodbye - 115

19. Hongarije: Freddie – Pioneer - 108

20. Georgië: Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz – Midnight Gold - 104

21. Cyprus: Minus One – Alter Ego - 96

22. Spanje: Barei – Say Yay - 77

23. Kroatië: Nina Kraljić – Lighthouse - 73

24. Verenigd Koninkrijk: Joe & Jake – You’re Not Alone - 62

25. Tsjechië: Gabriela Gunčíková – I Stand - 41

26. Duitsland: Jamie-Lee – Ghost - 11